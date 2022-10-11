Власти получили "новое мобилизационное задание".

В двух регионах Российской Федерации началась вторая волна мобилизации.

Об этом сообщили местные губернаторы.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что они получили новое мобилизационное задание.

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"К его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии. За соблюдением всех процедур будут в том числе следить представители военной и областной прокуратуры, которые включены в состав комиссий", - написал он в своем Telegram-канале.

Первый вице-губернатор Курской области Алексей Смирнов 10 октября заявил, что регион завершил первый этап мобилизации, пишут росСМИ.

"Мы на 100% выполнили первое задание, сейчас получили второе. И совместно с военными комиссариатами мы работаем по выполнению этого задания", - сказал он.

Мобилизация в России

Как известно, 21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. В Министерстве обороны заявили, что собираются мобилизовать около 300 тысяч человек.

Позже сообщалось, что уже мобилизовано 200 тысяч человек. Однако в украинской разведке считают, что на самом деле мобилизовано более 100 тысяч человек.

Также в ГУР Миниобороны Украины сообщили, что мобилизованным в РФ не хватает военной формы, спальных мест и уборных.

По данным разных стран, с начала мобилизации более 200 тысяч человек прибыли из России в Грузию, Казахстан и ЕС.

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