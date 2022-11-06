Офицеры не находятся на позициях с мобилизованными, а сразу убегают на вторую линию обороны.

Россия преобразовала Кремневую в основной хаб для "мобиков". Их "кидают" на позициях без командования и возвращают на поле боя принудительно.

Как пишет международное разведывательное сообщество InformNapalm со ссылкой на источники HUMINT, мобилизованных сразу бросают в бой на передовую. При этом кадровые военнослужащие РФ находятся во второй и третьей линии.

"Некоторые из русских собраны в отдельные черные роты - заградительные отряды, которые должны не допускать бегство ЧМОбиков в тыл. При этом офицеры РФ почти не находятся с мобилизованными на передовых позициях, а отдают приказ удерживать определенный участок и сразу убегают на 2 линию", - говорится в сообщении.

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Мобилизации в РФ: последние новости

2 ноября УНИАН уже сообщал, что в РФ мужчинам продолжают поступать повестки несмотря на заявления Шойгу. Как отмечал эксперт Александр Коваленко, Путин просто забросает фронт "мобиками", но ситуацию это не спасает. У многих российских подразделений потери в личном составе достигли уже более 60%, сообщил обозреватель.

3 ноября в Генштабе рассказали, что мобилизованные русские пытаются избежать попадания на фронт любым способом. Уже известно о случаях бегства из воинские части и даже самоубийства.

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