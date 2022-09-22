Напомним, 21 сентября президент РФ объявил "частичную" мобилизацию в России.

Объявленная Владимиром Путиным частичная мобилизация в РФ – это второе поражение России в войне против Украины, которое россияне фактически признали.

Такое мнение высказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Это признание поражения в "спецоперации" и попытка начать войну. Это второе поражение в войне, которое они признали. Сначала: "Киев за три дня", а потом на 210 день войны: "А давайте призовем еще 300 тысяч", – отметил Арестович. – Очень хочется посмотреть, как они будут проводить мобилизацию. Очень хочется посмотреть, во что они будут одевать (солдат) накануне зимы, потому что даже "элитные" подразделения сюда зашли бомжи-бомжами… Они оценили перспективы нашего контрнаступления и поняли, что мы протыкаем любой участок линии фронта, на котором мы сосредотачиваемся всерьез. Они испугались, потому что второго обрушения фронта не выдержала бы даже пропаганда".

Арестович уверен, что Путин обманул россиян насчет "частичной" мобилизации по одной причине: никто из них не сможет проконтролировать, сколько призовут.

"Она такая же "частичная", как и полная. Как вы это будете контролировать? Призвали 300 тысяч или 305, 320, 340? Кто получит доступ к полным данным и сможет сказать: "Стоп, куда ж вы еще призываете, вы же объявили 300 тысяч всего"? Эта оговорка в 300 тысяч ничего не значит. Там, где 300, там призовут и 500, если надо будет. Это открытые ворота для мобилизации… Все стартовало сразу с обмана", – заявил советник ОП.

Кроме того, Арестович упомянул певицу Аллу Пугачеву, которая на днях призвала признать ее иноагентом в РФ.

"У меня лично самые большие подозрения вызывает, что это (оглашение мобилизации в РФ – УНИАН) реакция на маленький короткий Instagram-твит Аллы Борисовны Пугачевой. Потому что я сказал, что он (Путин) запустит большие процессы и не только, и вот он запустил. Реально, этот раненый зверь завыл, потому что Алла Борисовна влупила ему".

Подводя итог, Арестович указал на недальновидность россиян:

"Управленческий аппарат Путина не справился с так называемой "спецоперацией"… Что они решили сделать, когда поняли, что не вытягивают? Они решили усложнить задачу еще раз в 10…".

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Кремль собирается призвать 300 тысяч россиян.

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