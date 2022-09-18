Так певица прокомментировала признание своего мужа "иноагентом" в РФ.

Российская певица Алла Пугачева резко отреагировала на травлю своего мужа Максима Галкина в РФ. Юмориста признали "иноагентом", а теперь сама артистка обратилась к правительству страны-агрессора.

На своей странице в Instagram Пугачева вступилась за мужа и написала, что ее тоже стоит зачислить в "ряды иноагентов". Помимо этого, певица впервые осудила войну России против Украины, завуалированно назвав ее выполнением "иллюзорных целей".

"Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", - написала певица.

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Напомним, ранее стало известно, что Галкина в России признали "иноагентом". Российский комик, поддержавший Украину, попал в обновленный список минюста РФ. Вскоре юморист прокомментировал ситуацию и отметил, что будет считать это наградой.

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