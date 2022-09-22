Это свидетельствует о ситуации российских войск в войне в Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал объявление Путиным частичной мобилизации в РФ. Он отметил, что это свидетельствует о слабости позиции российских войск в войне в Украине.

Об этом в Блинкен написал в Тwitter.

Он отмечает, что это свидетельствует о том, что кровавый диктатор действует не с позиции силы. Напротив, Путин продемонстрировал свою слабость, а также слабость своей страны и своего войска.

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"Призыв президента Путина увеличить российские военные силы в Украине отражает борьбу России на поле боя и тот факт, что президент Путин действует с позиции слабости, а не силы", - отмечает Блинкен.

Мобилизация в РФ: что известно

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт - до 300 тысяч человек.

Заявление Путина согласуется с анализом многих западных экспертов, что Россия испытывает потребность в человеческих ресурсах для продолжения войны, а сам Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины. Параллельно главарь ЧВК"Вагнера" занимается вербовкой заключенных.

В то же время в Москве - на фоне первых успехов контрнаступления ВСУ на Харьковщине - заявили о срочном проведении "референдумов" в оккупированных районах на востоке и юге Украины. Ряд западных стран уже заявили, что не признают результатов их проведения. США отдельно отметили, что Россия "за это поплатится".

Также в России, накануне речи Путина, значительно ужесточили наказание за сдачу в плен и дезертирство. В Киеве начало мобилизации в РФ назвали планом Путина по утилизации россиян. Зеленский подчеркнул, что сейчас именно Украина удерживает инициативу на передовой.