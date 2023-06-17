Всего пострадали 106 человек.

В России увеличилось количество отравленных суррогатным слабоалкогольным напитком "Мистер сидр" до 106 человек, 36 из них умерли. Среди жертв числится ребенок, сообщают росСМИ со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

"Пострадали 106 человек, в том числе 5 детей. Погибли 36 человек, в том числе 1 ребенок", - заявил он.

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Как писал УНИАН, в начале июня 2023 года стало известно о массовом отравлении слабоалкогольным напитком "Мистер сидр" в России.

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Выяснилось, что смертоносный сидр был изготовлен с использованием спиртосодержащей жидкости, которую украли из склада МВД в Самарской области.

Впервые стало известно об отравлении жителей Оренбургской области суррогатным алкоголем в ночь с 6 на 7 июня.

В крови отравившихся обнаружили чистый этанол. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в три-пять раз выше смертельной дозы.

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