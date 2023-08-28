Чиновник разошелся из-за темы "дееспособности" российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Зампред главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметился новой истерикой в сети, попытавшись убедить свою аудиторию в дееспособности российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Ранее он придумал для Украины "новую" столицу.

Медведев заявил, что ВПК РФ работают в три смены для того, чтобы все "паразиты" в Украине "сдохли". В этом контексте он упомянул, что в Украине зря подсчитывают, сколько еще оружия есть у России.

"Оно - страна-паразит и получает корм "от тела" своих хозяев, живёт за счёт них. Не будет поставок оружия, и все быстро закончится для бандеровского режима. Паразиты сдохнут", - высказался чиновник.

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Медведев указал, что Россия способна обеспечить себя всеми необходимыми видами оружия "сама" и уже накопила больше "пушек", чем нужно оккупантом на фронте.

"Мы же себя обеспечиваем всеми видами вооружений сами. Причём сегодня уже в количестве, превышающем текущие потребности Вооружённых сил. Именно так сейчас действует наш ВПК. Его конвейеры работают в три смены. И он будет производить вооружений столько, сколько необходимо", - заявил бывший лидер РФ.

В РФ "беда" с пилотами и самолетами

Напомним, 18 августа росСМИ заявили о кадровом "голоде" в сфере российской авиации - из-за войны в Украине на территории России наблюдается острый дефицит высококвалифицированных пилотов. Первые проблемы с кадрами начались еще в 2022 году, когда гиганты рынка Boeing и Airbus прекратили сотрудничество с РФ.

Также России не хватает боевой авиации. Так, 27 августа стало известно, что авиафлот РФ мог сократиться минимум на 4 самолета Су-30. Источник СБУ сообщил СМИ, что наша разведка реализовала спецоперацию по Курскому аэропорту и запустила по самолетам врага 16 БПЛА.

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