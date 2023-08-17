Надзорный орган выявил в деятельности "АлтайАвиа" почти 40 нарушений федеральных авиаправил.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину российская авиация переживает острый кризис, так как в РФ начался острый дефицит высококвалифицированных пилотов.

Как сообщают РосСМИ, 18 из 23 пилотов авиакомпании "АлтайАвиа" отстранили от полётов. Пилоты были отстранены по предписанию Госавианадзора страны-агрессора.

Надзорный орган выявил в деятельности "АлтайАвиа" почти 40 нарушений федеральных авиаправил. Сообщается, что авиакомпания допустила к рейсам 18 пилотов, которые не прошли в полном объёме периодическую теоретическую подготовку по выполнению всех процедур при полётах и действий в аварийных ситуациях.

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Также от выполнения самостоятельных работ были отстранены девять из 19-ти авиатехников — они не в полном объёме прошли периодическую подготовку и стажировку.

Кроме того, Госавианадзор приостановил эксплуатацию двух из 14-ти вертолётов: Ми-8 (RA-22412) и AS-350 (RA-07214). У первого обнаружены повреждения вне допусков, а у второго — не выполненная директива лётной годности с истёкшим сроком исполнения.

Также сообщается, что в рамках системы управления безопасностью полётов были обнаружены следующие нарушения:

не реализована процедура по выявлению и расследованию отклонений от правил и процедур, в частности, допускаемых нарушений в технике пилотирования;

компания не ведёт отслеживание и контроль компонентов с ограниченным ресурсом;

в отношении одного AS-350 не ведётся отслеживание и контроль директив лётной годности, отсутствует актуальный реестр директив.

компания допустила к выполнению 11 полётов вертолёт, который не прошёл необходимое техобслуживание;

на складе неисправные компоненты хранятся вместе с исправными;

в организации не гарантировано использование при техобслуживании исправного оборудования;

при проведении комплексной проверки выполненного полёта в лётную службу не передаются копии записи звуковой информации;

вертолёты AS-350 не соответствуют типовой конструкции (не оборудованы радиостанцией и/или аварийным радиомаяком);

программа техобслуживания вертолётов AS-350 не соответствует положениям утверждённой разработчиком воздушного судна эксплуатационной документации;

систематически техобслуживание вертолётов выполняется с нарушением требований эксплуатационной документации;

в бортовые журналы не вносится информация о пунктах и времени вылета и прибытия вертолётов;

не контролируется своевременность снятия полётной информации с накопителей;

при подготовке к полётам в осенне-зимнем периоде не отрабатываются технология взаимодействия членов экипажа при заходе на посадку в случае попадания в условия снежнего вихря и ограниченной видимости;

при подготовке к полётам в весенне-летнем периоде не проводится тренировка по выключению и запуску двигателя в полёте;

при квалификационной проверке один из пилотов выполнил два полёта вместо требуемых пяти.

Крах российской авиации

В марте 2022 года мировые авиагиганты Boeing и Airbus прекратили работу в РФ из-за чего возникла нехватка запчастей для ремонта самолетов.

Авиарегуляторы остановили действие сертификатов годности самолетов российских авиакомпаний. Поэтому для них закрыли небо все европейские страны, а также США, Канада и ряд других.

26 сентября 2022 года стало известно о том, что российские авиакомпании исключили из самого престижного рейтинга.

По состоянию на 18 ноября 2022 года около 50 самолетов "Аэрофлота" находились в простое, а половину из них разобрали на запчасти.

В феврале 2023 года СМИ писали о том, что россияне летают на самолетах, которые разваливаются в воздухе. При подлете к Красноярску на высоте 11 000 метров в "Боинге" произошла разгерметизация салона.

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