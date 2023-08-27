Спецоперацию реализовали сегодня, в ночь на 27 августа. Территорию атаковали с БПЛА.

В ночь на 27 августа контрразведка СБУ реализовала спецоперацию по российскому аэродрому в Курске. Там на момент атаки находились средства ПВО и часть авиафлота России.

Об этом сообщает РБК Украина, ссылаясь на источники в Службе безопасности Украины. Там уточнили, что по Курскому аэродрому запустили 16 БПЛА. Задача выполнялась контрразведчиками из 13-го Главного управления ведомства.

"16 дронов-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29. Также среди пораженных целей - радары комплекса С-300 и два "Панциря", - говорится в сообщении.

В СБУ полагают, что почти все дроны достигли заданной цели. Российская ПВО, вероятно, смогла "словить" лишь три БПЛА. В пользу этого свидетельствовали заявления самой России: там сообщали минимум о 13 взрывах. "Бавовна" получилась впечатляющей", - подитожили в СБУ.

Там пообещали, что вскоре украинцы узнают о всех потерях врага в рамках спецоперации.

В ночь на 27 августа в Курской области прогремели взрывы

Напомним, 20 августа в Курске раздался мощный взрыв в районе вокзала во время атаки неизвестными беспилотниками. По российским телеграм-каналам распространялись кадры с фиксацией задымлений. К месту созвали пожарников и правоохранителей.

Сегодня ночью в РФ также активно работала ПВО. Сообщалось о взрывах в Курской и Брянской областях. В Минобороны России обвинили Киев в атаке дронами и заявили, что "отразили" удары. Однако глава Курской области Роман Старовойт случайно слил в сеть кадры со значительными разрушениями.

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