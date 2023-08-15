По словам бывшего президента России, на такой шаг Украине придется пойти, чтобы попасть в НАТО.

Зампред главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал для Украины новую столицу, пригрозив, что украинским властям придется отказаться от Киева, чтобы вступить в блок НАТО.

Силой мысли бывший президент РФ отличился в своем Telegram. Согласно его версии, Украину примут в Альянс лишь при отказе от "спорных территорий": "Вопрос только в том, что все якобы их территории - в высшей степени спорные", - указал политик.

В этом контексте Медведев отличился фантазией:

Видео дня

"Для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси. Ну а столицу им придётся перенести во Львов. Если, конечно, пшеки согласятся оставить Лемберг любителям сала с коксом"

Зеленский назвал "спасением" для РФ вступление Украины в НАТО

В августе в интервью латиноамериканским СМИ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление нашей страны в НАТО - благодать для РФ.

Агрессор получит таким образом гарантию, что Украина не вторгнется на ее территорию, поэтому в случае успеха Киева, оккупант должен быть благодарен, отметил Зеленский. По его словам, многие страны-партнеры в Альянсе понимают, что Украина из-за вынужденной войны создала мощную армию, способную охранять границы общих территорий в составе НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: