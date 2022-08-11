Официально сообщалось об уничтожении девяти самолетов.

На аэродроме "Саки" в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму, где 9 августа прогремели взрывы, сгорели не только самолеты, но и огромные склады крылатых ракет.

Об этом рассказал бывший сотрудник внешней разведки КГБ Александр Зеленько в эфире телеканала "Киев".

По его словам, в результате взрывов на аэродроме уничтожены не девять. а более 20 самолетов оккупантов:

"При чем не совсем самолетов. Это как раз те сволочи, которые запускали ракеты по нашим мирным городам. Это именно те стратегические бомбардировщики, которые находясь за пределами нашей ПВО, совершили бесчеловечные преступления, уничтожая Винницу, Кременчуг, это те, кто как раз и убивал мирное население".

"Сгорел и очень дорогой ИЛ-76. Сгорели несколько ударных вертолетов, которые стоят несколько десятков миллионов долларов, сгорели огромные склады крылатых ракет", – добавил эксперт.

По его мнению, те, кто приложил руку к произошедшему на аэродроме, без преувеличения переломили ход войны.

Удар по аэродрому в Новофедоровке: что известно

Напомним, 9 августа, во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов на российской военной авиабазе "Саки" в Новофедоровке. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

В Минобороны Украины прокомментировали взрывы, отметив, что не могут установить причину возгорания, однако в очередной раз напомнили о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

В Минобороны России заявили, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. Сообщалось о пострадавших и одном погибшем.

Сообщалось, что в результате взрывов уничтожено по меньшей мере 9 самолетов, аэродром выведен из строя.

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