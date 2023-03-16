Оккупанты создали оборонительную группировку.

Российские захватчики готовятся к обороне в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сказал в эфире информационного телемарафона. Так, украинская разведка постоянно отслеживает все, что связано с деятельностью группировки российских войск во временно оккупированном Крыму.

"Инфраструктура поддерживается в боевой готовности - это мощный сухопутный и авиационный компонент на территории Крыма. Это около 90 боевых самолетов, около 60 вертолетов. Была создана оборонительная группировка, которая оборудует фортификационные сооружения и линию обороны. Они реально готовятся к оборонительным действиям на территории полуострова", - рассказал Скибицкий.

Видео дня

Рытье траншей на побережье Крыма он назвал классическим подходом к обороне. "Они выбрали наиболее опасные направления, где может быть проведена морская десантная операция. И сейчас именно там осуществляют подготовку оборонительных рубежей", - пояснил представитель ГУР.

По его словам, тщательнее всего российские войска укрепляют с помощью фортификационных сооружений север полуострова и южные района Херсонщины.

Освобождение Крыма: прогнозы

Как известно, аннексию украинского полуострова не признает Генеральная Ассамблея ООН, ПАСЕ и ОБСЕ.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинял Кремль в том, что они превратили Крым в военную базу. В августе он сказал, что война началась с Крыма и должна им закончиться.

Зимой глава украинской разведки Кирилл Буданов сказал, что деоккупация будет проводиться комбинированным путем.

По мнению генерала США в отставке Бена Ходжеса, украинская армия способна освободить полуостров уже к концу этого лета.

Недавно в Совете нацбезопасности и обороны сообщили, что Украина изменит стратегию освобождения временно оккупированного Крыма, учитывая нынешние обстоятельства.

Вас также могут заинтересовать новости: