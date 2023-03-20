Российские пропагандисты пишут, что работает ПВО.

В понедельник, 20 марта, на территории оккупированного Россией Крыма звучат взрывы.

Крымские Telegram-каналы сообщают об атаке беспилотных летательных апаратов на Джанкой. На опубликованных в сети видео можно услышать звуки дронов, автоматную очередь и взрывы. Местные жители пишут о громких взрывах и стрельбе. Также сообщается, что в части города пропало электроснабжение.

Назначенный Россией советник "главы Крыма" Олег Крючков призвал не распространять слухи и анонсировал официальное заявление Сергея Аксенова.

Видео дня

Российские пропагандистские СМИ сообщили о четырех взрывах - пишут, что предположительно российская ПВО сбила украинские беспилотники. Также они заявили о разрушении магазина.

Взрывы в Джанкое

Напомним, что в 16 августа на складе военного назначения вблизи города Джанкой прогремели взрывы. В российском Министерстве обороны тогда заявили о повреждении электростанции, линий электропередач и железнодорожного полотна.

В конце 2022 года стало известно об атаке беспилотников на российскую военную базу в Джанкое.

18 марта взрывы звучали в Севастополе - тогда в оккупационной администрации заявили об учениях.

Как известно, российский захватчики готовятся к обороне Крыма - создана оборонительная группировка, оборудующая фортификационные сооружения и линию обороны. По данным украинской разведки, сильнее всего укрепляют север полуострова и южные района Херсонской области.

Вас также могут заинтересовать новости: