Российский чиновник угрожает массовым уничтожением на фоне неспокойного утра во временно оккупированном Крыму.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев начал субботнее утро с новой истерики на фоне масштабных взрывов, которые раздались 29 апреля в Севастополе на территории временно оккупированного Крыма.

В своем Telegram бывший лидер России отметился бредовой аллегорией о собаках и пригрозил Киеву массовым уничтожением.

"Киевский пёс продолжает заходиться лаем. Слюна течёт по волосатой морде, чтобы хозяева видели его боевые качества", - написал Медведев.

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Чиновника возмутили призывы Украины поддержать ВСУ большим количеством оружия, а также планы по поводу будущей деоккупации Крыма. При этом одиозный политик, несмотря на активную критику, заявил, что угрозу со стороны Киева нельзя игнорировать: "Не надо недооценивать даже бредовые выступления", - предупредил он.

Медведев предложил "традиционную" для России меру противодействия, которая заключается в массовом уничтожении украинцев, всего "нацистского режима", и "актов возмездия" в отношении его ключевых фигур.

"Иначе они не успокоятся, наркоманские бредни могут превратиться в реальность и война растянется надолго. Нашей стране это ни к чему", - отметил Зампред Совбеза РФ.

Утром в Севастополе прогремели взрывы

Напомним, что в ночь на 29 апреля во временно оккупированном РФ Севастополе раздались мощные взрывы. Местные российские "ставленники" заявили об атаке неизвестного беспилотника и масштабном пожаре на одной из нефтебаз города. Инциденту присвоили 4 уровень опасности.

Сообщалось, что горит резервуар с топливом в районе улицы Братьев Манганари в Казачьей бухте. Огонь распространился на 1000 квадратных метров площади.

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