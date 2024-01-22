Бывший лидер России Дмитрий Медведев неадекватно отреагировал на сегодняшний указ украинского президента Украины об исторически населенных украинцами территориях в РФ.
Считает, что Зеленский скоро может дополнить территории Украины Канадой. "Так он скоро Канаду присоединит…", - посетовал Медведев в Telegram.
Также он заявил, что президент Украины не только "главный украинец", но еще и "наркоман".
"Старший украинский наркоман сделал незатейливый пропагандистский ход, вызванный провалом на фронте. Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, "исторически заселённые украинцами". Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы - это русские, а Малороссия - это часть России", - высказался замглавы Совбеза РФ.
Что говорится в новом указе Зеленского
Сегодня в день Соборности Украины президент Зеленский сделал несколько важных заявлений в своем поздравлении к нации. В частности, отметил, что современная Украина должна предпринимать шаги для того, чтобы открывать историческую правду о своей земле и нации. В связи с этим Зеленский подписал указ №17/2024. В нем говорится, что Россия веками уничтожала украинцев на исторически населенных ими землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине.
Также Зеленский упомянул о землях в пределах современного Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ. На уровне Кабмина президент поручил задействовать международных экспертов, чтобы сформировать план по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ.