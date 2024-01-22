Бывший лидер России странно отреагировал на указ об исторически населенных украинцами территориях РФ.

Бывший лидер России Дмитрий Медведев неадекватно отреагировал на сегодняшний указ украинского президента Украины об исторически населенных украинцами территориях в РФ.

Считает, что Зеленский скоро может дополнить территории Украины Канадой. "Так он скоро Канаду присоединит…", - посетовал Медведев в Telegram.

Также он заявил, что президент Украины не только "главный украинец", но еще и "наркоман".

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"Старший украинский наркоман сделал незатейливый пропагандистский ход, вызванный провалом на фронте. Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, "исторически заселённые украинцами". Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы - это русские, а Малороссия - это часть России", - высказался замглавы Совбеза РФ.

Что говорится в новом указе Зеленского

Сегодня в день Соборности Украины президент Зеленский сделал несколько важных заявлений в своем поздравлении к нации. В частности, отметил, что современная Украина должна предпринимать шаги для того, чтобы открывать историческую правду о своей земле и нации. В связи с этим Зеленский подписал указ №17/2024. В нем говорится, что Россия веками уничтожала украинцев на исторически населенных ими землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине.

Также Зеленский упомянул о землях в пределах современного Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ. На уровне Кабмина президент поручил задействовать международных экспертов, чтобы сформировать план по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ.

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