Глава государства заявил, что нужно для "возвращения правды об историческом прошлом ради украинского будущего"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях в Российской Федерации.

"Мы должны сегодня делать шаги не только для укрепления Соборности Украины и нашего народа, но и действия для Соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории", - заявил глава государства в своем поздравлении по случаю 105-й годовщины Дня Соборности Украины.

Он отметил, что ради этой цели он подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации".

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"Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего", - сообщил президент.

Историческая справедливость - какие территории Украины входят в РФ

На территории России есть много этнических украинских территорий. В частности, к таким территориям относятся Стародубщина, Кубань, Зеленый Клин и другие.

С начала полнометражного вторжения России в Украину, российские захватчики массово депортируют украинцев и похищают украинских детей. Всех россияне отправляют в разные отдаленные уголки РФ.

Кроме того, в ноябре 2023 года Комиссия по установлению факта плена представила промежуточные итоги работы, в соответствии с которыми в российском плену находится 4 337 украинцев.

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