Сообщается, что могли пострадать силовики.

В аэропорту Махачкалы, несмотря на заявления россиян о его "освобождении", произошли столкновения между протестующими и силовиками.

Соответствующие видео появились в сети. Так, в "Росавиации" заявили, что аэропорт был "освобожден от несанкционированно проникших граждан" по состоянию на 20:20 по Москве. Известно, что его работу приостановили до 6 ноября.

Однако уже вскоре Telegram-каналы опубликовали видео, на которых люди забрасывают силовиков мусором и камнями. На другом ролике можно услышать взрывы, их источник нельзя определить. Сообщается, что во время беспорядков могли пострадать силовики.

Также в сети публикуют видео из самолета, который прибыл в Махачкалу из Дубая. Автор видео говорит, что они уже три часа остаются на борту, к ним не могут добраться медики.

Протесты в Махачкале: что известно

Напомним, что сегодня вечером толпа людей ворвалась в здание аэропорта с флагом Палестины. Они разыскивали евреев среди работников аэропорта, останавливали автомобили и попытались попасть в самолет, который прибыл из Тель-Авива.

Полицейские не вмешивались в происходящее, а лишь призывали их не нарушать закон. На одном из видео силовик говорит протестующим, что "прекрасно понимает их состояние".

Вас также могут заинтересовать новости: