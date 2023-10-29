Силовики бездействуют.

В воскресенье вечером в аэропорту Махачкалы сотни людей устроили беспорядки из-за прилета рейса из Тель-Авива.

В сети публикуют видео, на которых толпа людей собирается возле здания аэропорта с флагом Палестины, а затем проникает внутрь и выбегает на взлетно-посадочную полосу. По данным Telegram-каналов, присутствующие останавливали автомобили, которые выезжали из аэропорта, разыскивая евреев.

В самом здании они врывались в кабинеты, выкрикивая антисемитские лозунги. Затем они пытались обыскивать самолеты, а также разгромили полицейский автомобиль. При этом силовики не препятствуют их действиям.

На одном из роликов полицейский говорит людям, что готов выражать протест вместе с ними, но просит не нарушать закон, перекрывая дорогу.

"Мы прекрасно понимаем ваше состояние, и вы не чужие для вас. Это не вариант, что вы сейчас делаете. Давайте соберемся все вместе. И мы вместе с вами будем скандировать здесь", - говорит он.

Антисемитские акции в Дагестане: последние новости

Российские СМИ сообщали, что вчера в Хасавюрте люди пришли к зданию отеля, возмущенные присутствием там "еврейских беженцев".

В Черкесске люди требовали, чтобы местные власти поддерживали Палестину, выселили "этнических евреев" и не пускали беженцев из Израиля.

А в Нальчике произошел пожар на территории строительства Еврейского центра, на его стене нашли антисемитскую надпись.

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