В результате падения лифта в подмосковном Реутове переломы позвоночника и конечностей получили 40-летняя женщина, а также двое мужчин.

В Москве за последнюю неделю упал уже третий лифт.

Об этом сообщает Telegram-канала Mash.

Последний случай произошел в подмосковном Реутове на Транспортной улице. В результате падения лифта на территории промзоны пострадали 40-летняя женщина, получившая перелом позвоночника, нескольких конечностей и черепно-мозговую травму, а также двое мужчин 59 и 67 лет - у них диагностированы перелом позвоночника и конечностей. Все трое сейчас находятся в отделении реанимации.

Ранее в Москве на улице Маршала Чуйкова трое полицейских пострадали при падении лифта в шахту в 24-этажном доме.

За несколько дней до этого, 15 июля, стало известно, что на улице Иловайской в Москве лифт с пассажирами рухнул из-за обрыва троса, в результате чего пострадали два человека.

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Автор: Денис Прядко