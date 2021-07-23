В Москве за последнюю неделю упал уже третий лифт.
Об этом сообщает Telegram-канала Mash.
Последний случай произошел в подмосковном Реутове на Транспортной улице. В результате падения лифта на территории промзоны пострадали 40-летняя женщина, получившая перелом позвоночника, нескольких конечностей и черепно-мозговую травму, а также двое мужчин 59 и 67 лет - у них диагностированы перелом позвоночника и конечностей. Все трое сейчас находятся в отделении реанимации.
Ранее в Москве на улице Маршала Чуйкова трое полицейских пострадали при падении лифта в шахту в 24-этажном доме.
За несколько дней до этого, 15 июля, стало известно, что на улице Иловайской в Москве лифт с пассажирами рухнул из-за обрыва троса, в результате чего пострадали два человека.