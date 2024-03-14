По их данным, он совершил самоубийство.

Вице-президент второй крупнейшей в России нефтяной компании "Лукойл" Виталий Робертус совершил самоубийство на рабочем месте.

Как пишет российский проект ВЧК-ОГПУ, в тот день старший президент компании Олег Пашаев пришел в кабинет Робертуса, потому что тот перестал отвечать на звонки. Он нашел 53-летнего мужчину повешенным на шнурке в туалете.

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"Прибывшим сотрудникам правоохранительных органов коллеги сообщили, что последнее время на работе была нервная обстановка и вице-президент очень переживал", - говорится в сообщении.

Смерть вице-президента "Лукойла": что известно

Напомним, Украина систематически атакует объекты российской нефтеперерабатывающей промышленности.

Bloomberg сообщал, что только три НПЗ, которые оказались под ударом, составляют около 12% нефтеперерабатывающих мощностей оккупантов.

12 марта стало известно об атаке беспилотных летательных аппаратов на нефтебазу "Лукойла" в Нижегородской области, на месте начался пожар.

На следующий день компания заявила, что вице-президент Виталий Робертус "внезапно" скончался. СМИ предполагали, что он мог погибнуть во время дроновой атаки на Нижегородский НПЗ

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