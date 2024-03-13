За последние два дня были повреждены три крупных нефтеперерабатывающих завода.

Атаки украинских беспилотников, за которыми стоят спецслужбы, в течение двух последних дней, 12-13 марта, остановили работу трех нефтеперерабатывающих заводов в глубине российской территории. Эти объекты составляют около 12% нефтеперерабатывающих мощностей России, пишет Bloomberg.

Отмечается, что удар в среду, 13 марта, вызвал пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны – Рязанском заводе ПАО "Роснефть" под Москвой. Меньший Новошахтинский НПЗ на юге Ростовской области также был остановлен в результате атаки беспилотника. Это увеличило перебои, вызванные аналогичным инцидентом 12 марта на заводе "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

Рязанский нефтеперерабатывающий завод, расположенный примерно в 200 километрах к юго-востоку от Москвы, имеет мощность 17,1 миллиона тонн в год, или около 340 000 баррелей в сутки. Он является основным поставщиком моторного топлива для российских регионов вокруг столицы. На заводе пришлось остановить две установки первичной переработки нефти.

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Также в среду Новошахтинский НПЗ на юге Ростовской области России остановил работу после удара дрона. Мощность этого завода составляет 5,6 миллиона тонн в год, или около 112 000 баррелей в сутки.

Последняя волна атак также повредила установку нефтеперерабатывающего завода НОРСИ "Лукойла" в Нижнем Новгороде и попала в нефтебазу в Орловской области.

По словам журналистов, Украина запустила беспилотники, нацеленные на российскую инфраструктуру и промышленные объекты, стремясь подорвать военные усилия Кремля и отплатить за волны ракетных и беспилотных атак. Удары по нефтяным объектам также имеют целью сорвать российский экспорт и поставки топлива для российской армии на передовой.

С начала этого года Украина использовала беспилотники для нанесения ударов по важным российским нефтяным объектам от Черного до Балтийского моря. Эти нападения подчеркивают, что вторжение в Украину, которое должно было длиться несколько дней, вместо этого приводит к росту опасности для рядовых россиян, живущих в приграничных регионах.

Украинские удары по НПЗ России

Ранее УНИАН писал, что по разным подсчетам, в РФ насчитывается примерно 32 крупных нефтеперерабатывающих завода и около 80 мелких разного уровня мощности. Например, мощность Рязанского НПЗ составляет 17 миллионов тонн в год. Наиболее мощный в России – это Омский завод, который имеет возможности перерабатывать 22 миллиона тонн нефти ежегодно.

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