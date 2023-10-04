ФСБ угрожает ему уголовным делом.

В Курской области между местным руководством Федеральной службы безопасности и губернатором Романом Старовойтом возник конфликт из-за фейковых оборонительных сооружений, на которые тот потратил около 10 миллиардов.

Как сообщают в Центре национального сопротивления, работники службы недовольны тем, что не получили от Старовойта "откат". Губернатору угрожают открытием уголовного дела, в то же время он пытается использовать свои связи в Москве, чтобы избежать этого.

Более того, Старовойт решил и в дальнейшем заниматься "отмыванием денег", однако теперь уже - частично. "Учитывая конфликт с ФСБ, начал частично выполнять реальные обустройства фортификационных сооружений в населенном пункте Теткино", - говорится в сообщении.

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ЦНС опубликовало фотографии этих сооружений, снимки сделало местное подполье.

Что известно об "обороне" Курской области

В августе Центр нацсопротивления показал, как выглядят оборонительные сооружения россиян в Курской области с воздуха. Сообщалось, что местные власти потратили на это 10 миллиардов рублей.

Старовойт заявлял, что построены уже две "усиленные линии обороны", впоследствии также должны были подготовить третью.

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