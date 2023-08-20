По данным ЦНС, почти вся линия границы пуста.

Губернатор Курской области Роман Старовойт построил на границе фейковые оборонительные сооружения на 10 миллиардов рублей. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

Они опубликовали снимки имитации оборонительных сооружений от подполья. "Кроме того, что мы видим очень "усиленные линии обороны", никто не видит ни одного военнослужащего. По информации Центра национального сопротивления, почти вся линия государственной границы пуста", - говорится в сообщении.

По их данным, иногда туда прибывает артиллерия для обстрела мирного населения Украины, а также спецподразделения ГРУ и Сил спецопераций армии РФ для проведения терактов в Сумской области.

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Еще прошлой осенью губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что они завершили работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны.

По его словам, работы вели совместно с Минобороны России и областным Пограничным управлением. Он обещал, что третью линии обороны подготовят к 5 ноября.

Весной он заявил, что в Курской области создали отряды "дружинников" на случай проведения контртеррористических операций.

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