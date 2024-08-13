Ранее бывший президент РФ был куда более экспрессивным и энергичным, когда грозился уничтожить мир.

Экс-президент России Дмитрий Медведев, который ранее прославился угрозами ядерным армагеддоном, пообещал наказать Украину за события в Курской области. Соответствующее заявление он сделал на совещании, где обсуждалась ситуация в российском приграничье.

"Они понесут за то, что сделали, безусловно заслуженное наказание. Такое наказание которое предполагает самые разные последствия для тех, кто это сделал. Включая руководство киевского националистического режима", — заявил он.

При этом, к большому удивлению, Медведев ни разу не упомянул ядерное оружие и почему-то не пообещал, что оккупанты дойдут до границ Польши. Да и в целом он выглядел довольно удрученным.

Ситуация в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, правитель России Владимир Путин лишь через неделю отреагировал на украинскую атаку в Курской области. То, что он говорит, раздражает пропагандистов и тех, кого это касается. Но критика войны внутри России отнюдь не усиливается – наоборот.

Тем временем МИД Украины официально заявил, что аннексия Курской области не предвидится. Целью украинской операции в российском регионе является не его присоединение к Украине, а создание санитарной зоны для защиты Сумщины от российских обстрелов.

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