В то же время, в Украине заинтересованы защитить жизни украинских граждан, которые страдают от российского террора из районов Курской области.

Украина не заинтересована забрать себе территорию Курской области, где сейчас Силы обороны Украины проводят операцию. Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сказал на брифинге.

"В отличие от России, Украине чужое не нужно. Украина не заинтересована в том, чтобы забирать территорию Курской области, но мы хотим защитить жизнь своих людей. Я просто напомню для справки, что, в частности, из районов Курской области только с начала этого лета и только по районам нашей Сумской области Украины было нанесено более двух тысяч ударов. Это РСЗО, это ствольная артиллерия, минометы, дроны, 255 управляемых авиабомб, более сотни ракет", - подчеркнул Тихий.

Спикер выразил сожаление, что Украина не имеет возможности наносить дальнобойные удары по российской территории всем оружием, которое имеет в наличии.

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"Чтобы защититься от этого террора, нет пока этих соответствующих решений, на которых мы настаиваем. Поэтому, есть потребность со стороны Вооруженных сил проводить освобождение этих приграничных районов от российских военных контингентов, которые наносят по Украине удар или прикрывают террор против украинцев", - сказал Тихий.

Он добавил, что соответствующие цели достигаются украинскими военными в Курской области, которые будут продолжать это делать, потому что это необходимо для безопасности и защиты Украины.

"Надо отметить, что вообще операция в Курской области помогает фронту, потому что не позволяет России опрокидывать дополнительные подразделения в Донецкую область, усложняет ей военную логистику", - подчеркнул Тихий.

Спикер отметил, что ВСУ - это цивилизованная европейская военная сила, полностью соблюдающая законы и обычаи ведения войны, международного гуманитарного права.

"Целью Сил обороны Украины есть только военные силы и военные контингенты. Это очень важно. И цель этой операции - это сохранение жизней наших людей и защита территории Украины от российских ударов", - сказал спикер.

Он напомнил, что именно Россия принесла войну на территорию Украины и "совершенно справедливо, что теперь эта война возвращается на территорию России".

Как отметил спикер, чем быстрее Россия согласится на восстановление справедливого мира, и в частности, на основе Формулы мира Украины, тем быстрее прекратятся рейды Сил обороны Украины на территорию России.

"А пока Путин эту войну продолжает, он будет получать от Украины такие ответы, в которых Украина нуждается, и это абсолютно легитимные действия Украины, в частности, в рамках реализации права на самозащиту согласно Уставу ООН", - подчеркнул Тихий.

Он также обратил внимание на данные, что в Москве очень обеспокоены тем, что операция Сил обороны проходит без каких-либо нарушений международного гуманитарного права, потому что именно это россияне хотели видеть и использовать в пропаганде.

"Поэтому есть обоснованные подозрения и опасения, что такие инциденты Россия может попытаться создать, то есть сфабриковать - создать такие поддельные инциденты, в том числе, с возможными переодеваниями в униформу украинских военных российских военных. И мы предостерегаем наших партнеров активно быть готовыми к такому развитию событий. И если такие попытки со стороны России будут - то, собственно, сохранять бдительность и не поддаваться на эти ловушки российской пропаганды", - подчеркнул Тихий.

Операция в Курской области - детали

Как сообщал УНИАН, на занятых ВСУ территориях Курской области осталось некоторое количество гражданского населения. В целом эти люди довольно дружелюбно настроены к украинским солдатам и считают, что Россия их покинула.

Курская область, как и любая другая приграничная российская область - это квинтэссенция того типа спланированной войны против Украины, которую предпочитают россияне. Об этом написал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Это война без правил ведения войны... Россия использует свои территории для расположения артиллерии, РСЗО, небольших авиационных баз, пусковых установок для баллистики для масштабных ударов по гражданскому населению другой страны", - перечислил Подоляк и добавил, что при этом сама власть РФ уверена, что ее территория неформально неприкосновенна и "никто не будет разрушать логистику и инфраструктуру войны на территории РФ", - пояснил он.

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