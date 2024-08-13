Спокойствие российского правителя не вредит его репутации и поддержке среди населения.

Правитель России Владимир Путин лишь почти через неделю отреагировал на украинскую атаку в Курской области. То, что он говорит, раздражает пропагандистов и тех, кого это касается. Но критика войны отнюдь не усиливается - наоборот. Об этом говорится в материале швейцарского издания NZZ.

СМИ напоминает, что август давно стал в России синонимом потрясений и катастроф. В эти дни особенно вспоминают два события: нападение чеченских террористов на соседнюю республику Дагестан 25 лет назад и затопление через год подводной лодки "Курск".

"Вход украинской армии неделю назад на территорию России в Курскую область - еще большее событие. Однако два с половиной года войны против Украины явно изменили представление. На публике, вдали от этих событий, событие не является проблемой", - пишет издание. Видео дня

Авторы указывают, что сдержанность Путина, который кажется почти беспомощным перед лицом этого ужаса, не нова.

"Это повторяется почти во всех неожиданных событиях - будь то стихийные бедствия, аварии, теракты или даже, как летом год назад, восстание командира частной армии. Это всегда вызывает раздражение в обществе. Но это не вредит репутации и поддержке Путина среди населения. ... Ожидания некоторых западных и украинских комментаторов, что шаг украинцев смутит Путина перед его народом, покажет ему тупик, в который он завел Россию войной, и сможет ускорить мирные переговоры, были неубедительными с самого начала. ... Там государство бросает на произвол судьбы десятки тысяч людей. Однако их гнев обычно направлен не против Путина, а скорее против местных чиновников и против Министерства обороны", - отмечается в статье.

По мнению авторов, ожидать, что Кремль признает провал, было бы абсурдом.

"Кремль пытается найти ответ, и новый поворот еще раз показывает, какой катастрофой стала война, вспыхнувшая в феврале 2022 года, не только для Украины, но и для самой России", - резюмирует издание.

Ситуация в Курской области - последние новости

Анализируя развитие событий в Курской области РФ, военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев не исключил, что подобные процессы начнут происходить на территории Белгородской или Брянской областей РФ.

При этом, по его словам, тенденция развития ситуации в Курской области будет напрямую зависеть от фактора ресурсов.

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