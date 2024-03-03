Утверждается, что погибшие планировали некие резонансные теракты.

В Ингушетии российские силовики устроили "контртеррористическую операцию", в ходе которой убили 6 человек. Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

Вечером 2 марта в регионе был введен режим так называемой "контртеррористической операции" (КТО). Как сообщили российские власти, в городе Карабулак была заблокирована "группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности". Также заявляется, что один из "бандитов" участвовал в нападении на российских "правоохранителей" весной 2023 года.

Утверждается, что при попытке задержания "боевики" открыли огонь по силовикам. По опубликованным кадрам с места событий видно, что российские силовики пытались взять штурмом жилую многоэтажку, попутно причинив ей значительные повреждения. Утверждается, что жителей прилегающих к району ЧП домов эвакуировали.

Утром 3 марта российские власти сообщили, что в ходе КТО спецназ ФСБ "нейтрализовал шестерых бандитов", ранее заблокированных в одном из многоквартирных домов города Карабулак.

Ситуация в России: последние новости

Как писал УНИАН, в ночь на 2 марта в российском Санкт-Петербурге прогремел мощный взрыв. Повреждена жилая многоэтажка. Жители слышали звук двигателя в небе, а затем произошел громкий взрыв над жилыми домами на Пискаревском проспекте. БПЛА якобы упал во дворе между домами. Значительно поврежден фасад домов и автомобили, припаркованные рядом.

Также мы рассказывали, что в Новосибирске бывший наемник ЧВК "Вагнер" снова сел в тюрьму – за изнасилование двух школьниц сразу после своего возвращения с фронта. По данным следствия, вагнеровец встретил двух школьниц 4 и 5 классов, пригрозил подорвать их гранатой, затем завел за гаражи и надругался.

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