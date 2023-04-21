Они убеждены, что после этого состоятся противостояния российских элит и частных военных компаний.

Активисты Ингушетии создали освободительную армию, чтобы подготовиться к возможным столкновениям после развала Российской Федерации. Они стремятся выйти из состава РФ и готовятся защищать свои интересы.

В начале 2023 года активисты создали Комитет ингушской независимости (КИН) и приняли Декларацию. О решении относительно армии КИН объявил в своих соцсетях.

"Это решение принимается в свете тяжелых последствий, которые ингушский народ переживает в результате многолетней оккупации и насилия со стороны Российской империи во всех ее ипостасях", — отметили в комитете.

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Там убеждены, что после развала в России произойдут противостояния российских элит, частных военных компаний и других формирований. В комитете добавили, что Россия "неоднократно демонстрировала свою неспособность соблюдать договоренности". В связи с этим, армия поможет ингушам защитить свои интересы и позволит не дать россиянам втянуть ингушский народ в "новую авантюру".

"Также решение направлено на восстановление территориальной целостности Ингушетии и защиту ее границ от возможных агрессивных действий со стороны российских сателлитов", — сообщили в КИН.

Что сейчас происходит на территории Ингушетии

Как ранее сообщал УНИАН, 28 марта на границе Ингушетии и Северной Осетии обстреляли пост ДПС. В этом обвинили шестерых местных жителей: Микаила Мошхоева, Рамазана Эльдиева, Амира Бокова, Амирхана Гуражева, Адама Оздоева и Мовсара Коттоева.

На следующий день Эльдиева нашли мертвым, а 5 апреля силовики РФ, вероятно, убили еще одного участника группы - Коттоева. Официально режим "контртеррористической операции" местные силовики объявили еще 3 апреля. 6 апреля стало известно, что туда подтащили большое количество техники и спецназ ФСБ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что мероприятие должно начинать готовиться к распаду Российской Федерации. Согласно его прогнозу, распад РФ будет" эффектным " и произойдет в течение ближайших трех, пяти или семи лет. Стоит добавить, что в марте в пяти российских регионах состоялись онлайн-референдумы за отделение от Российской Федерации.

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