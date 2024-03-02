Вероятно, он должен был атаковать нефтебазу, расположенную рядом, но российская ПВО приземлила БПЛА на дома.

В ночь на 2 марта в российском Санкт-Петербурге прогремел мощный взрыв. Повреждена жилая многоэтажка.

Как сообщает SHOT, жители слышали звук двигателя в небе, а затем произошел громкий взрыв над жилыми домами на Пискаревском проспекте. БПЛА якобы упал во дворе между домами. Значительно поврежден фасад домов и автомобили, припаркованные рядом.

По данным российских пабликов, из-за взрыва эвакуировали около сотни человек. Жертв якобы нет. Как пишет SHOT, дрон летел на нефтебазу, но российская ПВО приземлила его на дома.

"Питерская нефтебаза "Ручьи", предварительно, была целью БПЛА. Поврежденный дом находится в километре от нее", - пишет канал.

Последствия

Последствия взрыва

Россию атакуют аналоги "шахедов"

Как сообщал УНИАН, Украина существенно нарастила свои возможности по производству ударных БПЛА .

"На этот год наши возможности сделать такие дроны уже ничем не уступают России. Украинские аналоги есть, и то, что вы видите, как на России взрывается - это все дроны украинского производства", - рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

По его словам, украинские аналоги очень похожи на российские, если говорить об основных параметрах. Имеются в виду, прежде всего, количество взрывчатки и дальность действия. Александр Камышин добавил, что сейчас уже есть зарубежные партнеры, которые хотят приобрести украинские дроны.

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