К борьбе с огнем привлекли десятки пожарных.

В ночь на воскресенье, 26 марта 2023 года, в России возник масштабный пожар на складе с пластиком. Огонь вспыхнул в российском Омске.

Как сообщают в МЧС России, к в ликвидации пожара в Омске привлекли 65 человек. Также на месте пожара задействованы 16 единиц техники.

Отмечается, что локализовано возгорание на площади 3,5 тыс. квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.

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Пожары в России: последние новости

В последние недели на территории РФ все чаще возникают масштабные пожары. Так, 24 марта там пылал один из цехов завода на территории научно-производственного комплекса в Свердловской области.

Днем ранее в российском Ярославле загорелся моторный завод. Там изготавливали двигатели для одного из российских ядерных комплексов и другого вооружения.

18 марта сообщалось о масштабном пожаре в Московской области. Огонь вспыхнул на территории химзавода.

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