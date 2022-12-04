В "ЛН", "ДНР", Херсонской и Запорожской областях предлагается установить елки и торжественно их открыть.

В этом году Кремль "рекомендовал" местным властям "проявить сдержанность в тратах" на празднование Нового года и вспоминать "героизм" оккупантов.

Как пишет российский "РБК", никаких ограничений не предусмотрено, разве что во время организации детских елок, но детей приказано зомбировать "упоминанием героизма защитников Отечества, возможностью от имени ребенка отправить поздравление".

Празднование для взрослых должно быть "сдержанным в расходах", ведь "есть запрос общества". Особенно Кремль приказал регионам и муниципалитетам поздравить с Новым Годом семьи оккупантов с детьми, раненых в госпиталях, а также собирать листовки оккупантам в Украине.

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Похожие рекомендации касаются и новогодних ярмарок. Их участники должны собирать подарки оккупантам под лозунгом "Все для победы".

В "ЛНР", "ДНР", Херсонской и Запорожской областях предлагается установить елки и торжественно их открыть. Кроме того, оккупантов в Украине будут поздравлять агитбригады с Дедами Морозами и Снегурочками.

Пропагандистам приказали показывать в новогодних концертах "путинистов", поэтому россиян будут развлекать "Город 312", Полина Гагарина, Олег и Родион Газманови, Виктория Дейнеко, Лариса Долина, Ярослав Дронов (Shaman), певица Зара, группа "Земляне", Григорий Лепс, Денис Майданов, Александр Маршал, Стас Пьеха, Николай Расторгуев, Александр Ф. Скляр, Гарик Какачеев, Юлия Чичерина, Uma2rmaH и другие.

На центральных площадях российских городов Кремль рекомендует установить телестудии "для записи поздравления участников войны".

Госкомпаниям советуют отказаться от "масштабных дорогих праздников и расходных развлечений".

С чем РФ идет в Новый год?

Пока Кремль готовится к Новому году, украинские воины постепенно уничтожают "вторую армию мира", а также возвращают каждый клочок захваченной территории.

За минувшие сутки наши защитники ликвидировали примерно 550 рашистов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла уже 91 тысячу 150 человек.

Бахмутское направление сейчас самое горячее на фронте. Там ежедневно русская армия теряет от 50 до 100 оккупантов. Примерно столько же получают ранения.

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