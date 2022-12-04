Количество раненых зависит от интенсивности атак россиян.

Бахмутское направление сейчас самое горячее на фронте. Там ежедневно российская армия теряет от 50 до 100 оккупантов. Примерно столько же получают ранения.

"Тут можно примерно сказать по динамике, округлить, конечно. В районе от 50 до 100 человек они могут потерять только на Бахмутском направлении. Это только убитыми и столько же ранеными в зависимости от суток", — заявил спикер восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Война в Украине: что происходит под Бахмутом

Уже которую неделю подряд российские оккупанты пытаются штурмовать на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

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29 ноября офицер батальона "Свобода" 4-й бригады Нацгвардии Украины Андрей Ильенко рассказал, что в последние дни обстрелы Бахмута стали интенсивнее, враг стреляет по жилым домам, уничтожает город, но он и все основные трассы к городу – под украинским контролем, об окружении речь не идет вообще.

На Бахмутское направление враг бросил фактически все боеспособное, что у него осталось, но украинская армия стоит очень прочно. Эксперты считают, что Бахмут не имеет стратегического значения для РФ, однако с политической точки зрения его взятие должно показать, что русские еще на что-то способны.

В ВСУ сообщили, что враг сменил тактику на Бахмутском направлении, рассредоточившись на небольшие группы, однако украинские военные имеют мощную систему наблюдение за этими действиями.

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