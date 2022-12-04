Бахмутское направление сейчас самое горячее на фронте. Там ежедневно российская армия теряет от 50 до 100 оккупантов. Примерно столько же получают ранения.
"Тут можно примерно сказать по динамике, округлить, конечно. В районе от 50 до 100 человек они могут потерять только на Бахмутском направлении. Это только убитыми и столько же ранеными в зависимости от суток", — заявил спикер восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.
Война в Украине: что происходит под Бахмутом
Уже которую неделю подряд российские оккупанты пытаются штурмовать на Авдеевском и Бахмутском направлениях.
29 ноября офицер батальона "Свобода" 4-й бригады Нацгвардии Украины Андрей Ильенко рассказал, что в последние дни обстрелы Бахмута стали интенсивнее, враг стреляет по жилым домам, уничтожает город, но он и все основные трассы к городу – под украинским контролем, об окружении речь не идет вообще.
На Бахмутское направление враг бросил фактически все боеспособное, что у него осталось, но украинская армия стоит очень прочно. Эксперты считают, что Бахмут не имеет стратегического значения для РФ, однако с политической точки зрения его взятие должно показать, что русские еще на что-то способны.
В ВСУ сообщили, что враг сменил тактику на Бахмутском направлении, рассредоточившись на небольшие группы, однако украинские военные имеют мощную систему наблюдение за этими действиями.