Наибольшие потери россияне понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Защитники Украины мощно обновили потери РФ на войне. Российские захватчики, которые пришли на нашу землю, получают "билеты на концерт Кобзона" и отправляются в ад.

Как сообщает Генштаб ВСУ за минувшие сутки наши защитники ликвидировали примерно 550 рашистов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла уже 91 тысячу 150 человек.

Кроме этого ВСУ "отминусовали":

Видео дня

танков - 2922 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 5892 (+6) ед,

артиллерийских систем - 1908 (+2) ед,

РСЗО - 395 (+0) ед,

средств ПВО - 210 (+0) ед,

самолетов - 281 (+1) ед,

вертолетов – 263 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1573 (+1),

крылатых ракет - 531 (+0),

кораблей / катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4479 (+7) ед,

специальной техники - 163 (+0).

В Генштабе также сообщили, что наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Потери РФ в Украине

Как уже сообщал УНИАН, за минувшие сутки защитники Украины 22 раза ударили по оккупантам и сбили самолет. Также рашисты получили 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

ВСУ продолжают наступление и уничтожают врага, поэтому оккупанты все больше паникуют. Уже известно, что в Новой Каховке россияне вывозят из магазинов товар и оборудование. А в Крыму они готовятся "эвакуировать" музеи, что свидетельствует об их намерении бежать с полуострова.

Кроме этого, ВСУ "поздравили" врага на Запорожском направлении. Там известно о почти 300 раненых и погибших оккупантах.

Вас также могут заинтересовать новости: