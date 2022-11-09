Когда нынешний президент РФ исчезнет из публичной политики, на некоторое время станет хуже, полагает эксперт.

Конец президента Российской Федерации Владимира Путина близок.

Горизонт приближается, рассказал историк и политический аналитик Валерий Соловей в новом выпуске "Балаканки".

"…здесь дело не в том, сколько он (Путин - Ред.) может протянуть, а в том, сколько он может оставаться дееспособным и выполнять свои публичные обязанности. Вот здесь ситуация для него очень скверная…", - полагает эксперт.

По его мнению, когда нынешний президент России исчезнет из публичной политики, это не значит, что станет лучше.

"Я даже сказал бы, что на какое-то время станет хуже... потому что возникнет неопределенность. Там, где неопределенность, те, кто у власти, пытаются продемонстрировать жесткость…", - предупредил Соловей.

Болезни Путина 2022 - самые интересные новости

В начале ноября британское издание The Sun, ссылаясь на сведения источника, близкого к Кремлю, писало, что у президента России есть ранняя стадия болезни Паркинсона и рак поджелудочной железы.

По сведениям западных журналистов, в окружении Путина ходят слухи, что у него также есть рак предстательной железы.

В мае текущего года руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что российский лидер серьезно болен раком.

Потом появилась информация, что у Путина не двигается правая рука.

Стоит отметить, что Путин в России находится у власти с 31 декабря 1999 года. 7 октября 2022-го главе РФ исполнилось 70 лет.

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