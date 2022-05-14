Компания Coca-Cola объявила о приостановке своей деятельности в России после бойкота.

После ухода Coca-Cola с российского рынка завод в российском Сыктывкаре начал выпускать напиток-подделку.

Видео с "Коми-Колой" опубликовали российские пропагандисты.

Выпуск "Коми Колы" наладил завод "Сыктывкарпиво". В республике Коми, где расположен завод, говорят, что спрос на напиток растет с каждым днем.

"Импортозамещающий" напиток, по словам производителя, менее газированный и не очень сладкий

Он обладает насыщенным темным цветом и фасуется в тару, имитирующую бутылки Coca-Cola. На этикетке надпись "Кола".

Новая газировка стоит 46 рублей за бутылку и содержит кофеин.

Как сообщал УНИАН, ранее торговые сети Сильпо, Фора, FOZZY Cash&Carry, Thrash, Novus, Varus отказались от сотрудничества с компанией Coca-Cola. Такое решение было связано с желанием указанной компании продолжить свою работу в России, несмотря на военное вторжение на территорию Украины.

В начале марта компания Coca-Cola все же объявила о приостановке своей деятельности в России.

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