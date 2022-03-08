Ранее компания изъявляла желание продолжить свою работу в России

Компания Coca-Cola объявила о приостановке своей деятельности в России.

Заявление опубликовано на сайте компании.

"Компания Coca-Cola объявила сегодня о приостановке своей деятельности в России. Наши сердца с людьми, которые переживают невероятные последствия этих трагических событий в Украине", - отметили в компании, добавив, что будут продолжать отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития.

Как сообщал УНИАН, ранее торговые сети Сильпо, Фора, FOZZY Cash&Carry, Thrash, Novus, Varus отказались от сотрудничества с компанией Coca-Cola. Такое решение было связано с желанием указанной компании продолжить свою работу в России, несмотря на военное вторжение на территорию Украины.

Напомним, что Coca-Cola принадлежат также бренды Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster.

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