Более того, для войны поляки якобы просят немецкие танки.

Русский пропаганда продолжает тиражировать совершенно странные "теории заговора". На этот раз один из "экспертов" в эфире федерального канала заявил, что Польша готовится к войне с Германией.

Фрагмент пропагандистского ролика появился в сети. Во время обсуждения стран Запада российский "эксперт" выдал, что Польша нападет на Германию. Более того, поляки якобы будут воевать против немцев их же танками.

"В Польше начались военные учения. Но военные учения не на Востоке, а на Западе. Польша готовится к войне с Германией. Какой-то феномен -Польша требует от немцев танки, чтобы воевать с немцами", - выдал "эксперт".

Он также добавил, что это было "немыслимо" раньше, а сейчас якобы войну начнут две передовые страны Запада.

Фейки роспропаганды

Пропагандистская машина РФ настолько эффективно зомбирует россиян, что они уже не способны к критическому мышлению. По данным британской разведки, с начала полномасштабного вторжения в Украину Кремль систематически использовал пропаганду как основной элемент своей стратегии.

Недавно на российском ТВ один из" экспертов " предложил обучать в России "шотландских террористов". Перед этим туда припихался дед-Ванга с Донбасса. Видео с "пророком" сразу начали разгонять инфоресурсы РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: