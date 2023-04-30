Это был ответ на то, что британцы обучают украинских воинов.

На российском ТВ один из" экспертов " предложил обучать в России "шотландских террористов".

Фрагмент пропагандистской программы появился в сети. Во время очередного эфира кремлевские рупоры с возмущением обсуждали, как Великобритания обучает украинских воинов. Один из "экспертов" нашел выход.

"Честно говоря, я не очень понимаю, почему мы так все возмущаемся, что они там украинских солдат подготавливают. Я не совсем понимаю, почему мы у себя не готовим шотландских террористов, Уэльских добровольцев? Мы находимся в состоянии войны, и мы должны были это делать. Проблема в том, умеем ли мы это делать?",- заявил"эксперт".

Видео дня

Он заявил, что украинцев больше не будут тренировать за границей, если где-то в Сибири Россия подготовит 15 тысяч "шотландских добровольцев".

Пропаганда в России - последние новости

Режим Путина запустил такую мощную пропагандистскую машину, что недальновидные россияне уже не в состоянии понять, что их кормят фейками. Кремлевские рупоры удивляют как не откровенным бредом, то угрозами.

Недавно россиян начали зомбировать слепым дедом-Вангой якобы из Донбасса - Николаем Тарасенко. Один из пропагандистских каналов посвятил ему целый сюжет. Видео с "пророком" сразу начали разгонять инфоресурсы РФ.

В британской разведке констатировали, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Кремль систематически использовал пропаганду как основной элемент своей стратегии.

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