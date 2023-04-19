В разведке отметили, что власти РФ сначала продвигают информацию пропагандистского характера в социальных сетях.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Кремль систематически использовал пропаганду в качестве основного элемента своей стратегии.

Об этом говорится в свежей сводке британской разведки. "Он культивирует несколько каналов для распространения дезинформации: преднамеренного создания и распространения ложной или подтасованной информации", - отметили аналитики британской разведки.

В отчете говорится, что одним из компонентов российской дезинформации является "отмывание нарративов", посредством которого власти РФ продвигают информацию в социальных сетях, которая затем освещается в более популярных или государственных СМИ.

Видео дня

"Это направлено на то, чтобы скрыть источник информации, чтобы российскому государству было легче дистанцироваться от сообщения. Затем Кремль продвигает вводящие в заблуждение фрагменты информации, маскируя при этом свой личный интерес", - разъяснили в разведке механизм работы российской пропаганды.

Как отметили в британской разведке, российские государственные деятели представляют сфабрикованные нарративы как организованно, так и конъюнктурно. "Их текущие приоритеты почти наверняка включают дискредитацию украинских властей и сокращение международной поддержки Украины", - отметили в отчете аналитики.

Российская пропаганда

Россия давно использует пропаганду в своих целях как в стране, так и за ее пределами. Российских пропагандистов довольно много и в Украине, ими активно занимается СБУ.

Так, один из свежих классических примеров роспропаганды стал известен 17 апреля. Россиян начали зомбировать слепым дедом-Вангой якобы с Донбасса - Николаем Тарасенко. Один из пропагандистских каналов посвятил ему целый сюжет. Видео с "пророком" сразу начали разгонять инфоресурсы РФ.

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