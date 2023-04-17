"Прорицатель" рассказал о своих достижениях в открытии новых цивилизаций и о "сотрудничестве с ЦРУ".

Россиян зомбируют слепым дедом-Вангой якобы с Донбасса - 75-летним Николаем Тарасенко. Один из пропагандистских каналов посвятил ему целый сюжет.

Видео с "пророком" сразу начали разгонять инфоресурсы РФ. Он сделал несколько "сенсационных" заявлений по традициям классической российской пропаганды.

В частности, дед-Ванга заявил, что к нему за прогнозами якобы приезжали разведчики ЦРУ. Однако он заявил им, что "Америке – кирдык, там начнутся геологические и социальные катаклизмы, а доллар просто бумажка".

Видео дня

По его версии, войну в Украине начали США, а не Россия. Неутешительные прогнозы и для Европы - дед говорит, что ее накроют массовые протесты против военной помощи Украины.

И это еще не самые большие "страшилки". Украине "пророк" вообще прогнозирует исчезновение как государства. Он уверен, что ее поделят Россия, Венгрия и Польша.

"Я говорил это еще 300 лет назад - Украины не будет, потому что не было такого государства Украина-была "Малороссия". Американцы исчезнут, совсем исчезнут. Америки как государства вообще не будет", - сказал он.

"Прорицатель" заявил, что якобы открыл неизвестную цивилизацию в Никарагуа. Раскопки якобы проволил с автоматом, чтобы отбиваться от "контрас".

Интересно, что слепой дед видит "безусловную победу России в мае 2024 года", как бы странно это ни звучало.

Мошенники оккупировали росТВ

Пропаганда РФ все чаще призывает на эфиры магов, экстрасенсов и других мошенников. Ранее такие "эксперты" в прямом эфире федерального канала убеждали россиян, что их страна станет "оазисом света", а Украины не будет.

Перед этим на росТВ показали целый мини-фильм про боевого экстрасенса, который предсказал "исход войны". А совсем недавно в эфире одного из федеральных каналов появился дворник, к которому "пришла Ванга". Вместо того, чтобы отправить мужчину к психиатру, российская пропаганда пригласила его гостем в одно из ток-шоу.

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