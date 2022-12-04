"Мама года" возмущена, что сын любит США и не уважает "героев".

Россиянка Екатерина Качева из Златоуста публично назвала "г*вном" родного сына за то, что он не поддерживает войну и ненавидит оккупантов.

Как сообщает мониторинговый проект "OSINT Бджоли", гневный комментарий о родном сыне россиянка оставила в одной из запрещенных соцсетей. По ее словам, 16-летний сын не уважает своего брата-оккупанта и не воспринимает родственников, которые поддерживают войну в Украине.

Женщина уверена, что "мужчину" из сына сделает армия, поэтому собирается туда его отправить.

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"Я раньше тоже боялась отправлять его в армию. Думала, что он там не сможет, но после сегодняшнего инцидента я решила: если будет армия, я сама поспособствую, чтобы его туда отправили. Пусть ему там вставят мозги на место. Плачу, не могу. Обидно, но больше не могу его терпеть. Как я могла выносить такое г*вно. Ведь рос красивый пацан. Как???", - написала гневно женщина.

Война в Украине: что происходит в РФ

В России массово оформляют протоколы за "дискредитации" армии оккупантов. Нарушителями становятся не только известные люди и лидеры мнений, но и рядовые россияне.

Недавно в российском Барнауле преподавателя философии и истории оштрафовали на 30 тысяч рублей за грустный смайлик под антивоенным постом в соцсетях. Обосновали это решение "дискредитацией российской армии".

Россияне также охотно "сдают" собственных родственников за антивоенную позицию. В частности, мужчина написал донос на собственную жену за критику войны в Украине. Мол, "выражает антироссийские настроения " и настраивает их ребенка против властей РФ.

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