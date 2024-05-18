'Как мухи': Путин пожаловался на украинские дроны (видео)

Он отметил, что стаи украинских дронов донимают оккупантов.

Российский диктатор Владимир Путин пожаловался, что оккупантов донимают украинские дроны.

Об этом российский правитель заявил во время общения с прессой. По его словам, дроны над захватчиками на фронте летают, "как мухи".

"Эти дроны противника, как мухи, просто летают на головой. Всем это известно", - сказал возмущенный Путин.

Дроны в войне в Украине

Как писало WP, в небе над линией фронта в Украине патрулирует столько беспилотников, что украинские и российские войска практически не могут передвигаться, не рискуя быть замеченными и подорваться. Отмечается, что такая активность превратила "серую зону" в "зону смерти".

В издании убеждены, что в сочетании с широко распространенными минными полями и нехваткой боеприпасов и солдат эти факторы фактически делают невозможным для Украины возвращение части территории, как это было в 2022 году.

Украина применяет в прифронтовой зоне на расстоянии 15-25 миль от линии фронта новые беспилотники для того, чтобы охотиться за российскими системами ПВО. Как пишет Forbes, в течение первых двух лет широкомасштабной войны России против Украины украинские силы не имели оружия, оптимизированного для ударов по этой зоне, зато его имели российские силы - боеприпасы Lancet.

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