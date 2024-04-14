Это уменьшило пространство, где войска могут безопасно передвигаться.

В небе над линией фронта в Украине патрулирует столько беспилотников, что украинские и российские войска практически не могут передвигаться, не рискуя быть замеченными и подорваться.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на украинских военных и Эндрю Коте - руководителя штаба американской компании BRINC Drones, которая направляет беспилотники в Украину. Отмечается, что такая активность превратила "серую зону" в "зону смерти".

"Всплеск количества малых беспилотников в Украине превратил территорию по обе стороны от нулевой линии - обычно известную как "серая зона" - в "зону смерти. Те, кто решаются двигаться днем или ночью под глазами вражеских беспилотников, "умирают немедленно"", - сказал командир взвода ударных БПЛА Code 9.2 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Александр Настенко.

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Относительно дешевые БПЛА изменили войну и дали возможность ВСУ получить преимущество на поле боя, однако РФ достаточно быстро начала массово производить свои дроны. Коте назвал это "блицкригом беспилотной войны". По его мнению, дроны на передовой в российско-украинской войне так же меняют ситуацию, как и танки во время Первой мировой.

Хотя использование БПЛА спасает жизни бойцам, насыщенность беспилотными летательными аппаратами, многие из которых оснащены тепловизионными камерами, уменьшила пространство, где войска могут безопасно передвигаться. Это привело к большим потерям и в значительной степени помешало любой стороне сделать серьезный прорыв. В издании убеждены, что в сочетании с широко распространенными минными полями и нехваткой боеприпасов и солдат эти факторы фактически делают невозможным для Украины возвращение части территории, как это было в 2022 году.

Война в Украине - применение БПЛА

Как сообщал УНИАН, ВСУ на поле боя пытаются компенсировать дефицит снарядов наращиванием применения различных дронов отечественного производства. С начала 2024-го наши воины получили практически в три раза больше дронов, чем за весь прошлый год.

Украина активно производит новые и новые дроны. Так, недавно Министерство обороны Украины представило отечественный реактивный ударный беспилотник " Кажан" Е620. Гексакоптер (беспилотник на шести винтах) может многократно сбрасывать боеприпасы или мины на цели.

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