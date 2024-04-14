Украина расчищает прифронтовую полосу от российской ПВО для своих бомбардировщиков.

Украина применяет в прифронтовой зоне на расстоянии 15-25 миль от линии фронта новые беспилотники для того, чтобы охотиться за российскими системами ПВО. Как пишет Forbes, в течение первых двух лет широкомасштабной войны России против Украины украинские силы не имели оружия, оптимизированного для ударов по этой зоне, зато его имели российские силы - боеприпасы Lancet.

"Российские "Ланцеты" поразили сотни украинских транспортных средств, в том числе десятки средств противовоздушной обороны, помогли оттеснить украинских ПВО от линии фронта - и таким образом создать безопасную зону для действия российских военных самолетов и вертолетов", - пишет издание.

В то же время теперь украинцы тоже вступают в игру, отмечает Forbes. В феврале украинская беспилотная промышленность начала серийное производство аналога Lancet - беспилотника Ram II.

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Как отмечает компания-производитель дронов Deviro, Ram II - это модернизированная версия более старого украинского беспилотника "Аист-100". Дрон Ram II достигает 45 километров с 3-килограммовой боеголовкой и имеет площадь поражения около метра.

Ram II функционирует так же, как и Lancet: он летает, сканирует и наносит удары только с минимальным воздействием человека-оператора. И с момента появления вдоль линии фронта в последние недели RAM II начали наносить ущерб российской ПВО.

"Если им удастся вывести из строя достаточное количество средств противовоздушной обороны России, они смогут сделать для украинских ВВС то, что российские "Ланцеты" сделали для ВВС России: освободить путь истребителям-бомбардировщикам, чтобы они двигались к линии фронта на большой высоте и сбрасывали планирующие бомбы с расстояния 40 километров", - пишет издание.

Отмечается, что военно-воздушные силы Украины получили от Соединенных Штатов планирующие бомбы Joint Direct Attack Munition Extended Range, которые по меньшей мере не уступают российским КАБам. Также украинские военно-воздушные силы ежемесячно получают 50 планирующих бомб французского производства "Хаммер" и модифицировали свои истребители "МиГ" и "Сухой", чтобы нести их. Кроме того, когда республиканцы разблокируют новую помощь США, в Украину может прибыть гораздо больше JDAM-ER.

"И, возможно, к тому времени украинские RAM II отбросят российскую противовоздушную оборону и сделают безопасными для украинских самолетов планерную бомбардировку россиян почти так же неустанно, как российские бомбардировки украинцев", - подчеркивают в Forbes.

Дроны в войне в Украине

Как писало WP, в небе над линией фронта в Украине патрулирует столько беспилотников, что украинские и российские войска практически не могут передвигаться, не рискуя быть замеченными и подорваться. Отмечается, что такая активность превратила "серую зону" в "зону смерти".

В издании убеждены, что в сочетании с широко распространенными минными полями и нехваткой боеприпасов и солдат эти факторы фактически делают невозможным для Украины возвращение части территории, как это было в 2022 году.

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