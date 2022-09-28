В случае попытки применения ядерного оружия Путин станет уже не просто военным преступником, он станет угрозой для человечества, отметил политик.

Если президент РФ Владимир Путин решит применить ядерное оружие, остановить его будут пытаться все. В том числе, окружение, которое тотально против подобного развития событий. В данном случае Путина будет ждать физическое устранение.

Такой прогноз сделал российский оппозиционный политик Илья Пономарев в новом выпуске программы "Аргумент".

"Его (Путина – УНИАН) окружение тотально против. Это же самоубийство не только для него, для них тоже в равной степени. Остановить его будут пытаться все. Вопрос: какими методами? Потому что остановить человека может два сценария, один – пуля, другой сценарий – веревка. Ну, может быть еще яд. Других сценариев просто нет", – заявил он.

По его словам, в случае попытки применения ядерного оружия Путин станет уже не просто военным преступником, он станет угрозой для человечества.

"И уже в этой ситуации его нужно будет физически устранять любыми методами", – считает Пономарев.

"Ничего другого, кроме профессионального самоубийства, Владимир Путин не совершит, если он прибегнет к этому аргументу. Тут точно тот случай, когда угроза гораздо более страшна, чем ее реализация. После ее реализации уже весь Запад будет заниматься выковыриванием его из Кремля, прямой физической атакой Путина. Никаких уже красных линий не останется", – добавил он.

Путин угрожает миру ядерным оружием

Президент РФ Путин, объявляя мобилизацию россиян 21 сентября, в очередной раз цинично пригрозил миру ядерным оружием.

После этого всяческие эксперты и политики принялись обсуждать, насколько его угрозы серьезны. Мнения их разделились.

К примеру, бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что политической мудростью будет серьезное отношение к таким заявлениям Путина.

Экс-агент ЦРУ Роберт Бэр высказал мнение, что Путин "загнан в угол", он не пойдет на деэскалацию и вполне может применить ядерное оружие.

И в прошлом сотрудник КГБ РФ Сергей Жирнов, который лично знал еще молодого Путина, заявил, что президент РФ – опасный человек, который действует под влиянием эмоций: "Я боюсь, что он может это сделать".

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверил, что в США сейчас не видят никаких признаков подготовки России к применению ядерного оружия.