Сейчас лидеры Европы пытаются найти выход из ситуации, поскольку поддержка Украины ослабевает.

Россия продолжает захватывать территорию Украины с одной из самых больших скоростей с начала полномасштабного вторжения, ведь мирные переговоры зашли в тупик. Об этом пишет The Telegraph.

Продвижение армии РФ в Донецкой области

По информации DeepState, в ноябре оккупанты захватили 500 квадратных километров, что на 250 кв. км больше, чем в предыдущем месяце.

По данным Института изучения войны, скорость продвижения приближалась к самой быстрой с начала полномасштабного вторжения РФ, которое произошло почти четыре года назад.

В то же время российский диктатор Владимир Путин заявил, что захватит всю Донецкую область силой или через переговоры.

"План прекращения войны, разработанный администрацией Дональда Трампа, предусматривал передачу Украиной больших территорий. Украина и Европа отклонили эти предложения. Эти достижения, вероятно, помогут убедить Трампа, что мир должен быть установлен на условиях России, а отправка оружия и помощи Киеву является пустой тратой", - отметили в материале.

В свою очередь украинские военные сообщили, что в Покровске Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. По информации DeepState, половина города находилась в зоне боевых действий.

Как насчет мирных переговоров?

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что имел "длинный и содержательный телефонный разговор" со Стивом Уиткоффом, посланником Белого дома в России, и Джаредом Кушнером, зятем Трампа, который помогает в переговорах.

Впоследствии после этого разговора РФ массированно атаковала украинские города и критическую инфраструктуру страны, а также железнодорожные вокзалы.

В то же время лидеры Европы пытаются найти выход из ситуации, поскольку поддержка Украины ослабевает, а администрация Трампа уже не сосредотачивается на конфликте, как раньше. Более того, сын Трампа, Дональд-младший, заявил на конференции на Ближнем Востоке, что его отец вообще может отказаться от мирных переговоров.

Однако спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что соглашение "очень близко".

В The Telegraph напомнили, что долгосрочная позиция США была подробно изложена в пятницу в докладе Трампа о стратегии национальной безопасности, в котором Европу обвинили в блокировании мира в Украине.

В докладе также изменили формулировки предыдущих версий документа, убрав слова, которые описывали Россию как прямую угрозу. После чего Москва приветствовала такие изменения, подчеркнув, что они "в основном соответствуют" ее собственному видению.

Между тем наступление России продолжается

В последние недели армия РФ продвинулась на нескольких направлениях. После того, как Украина развернула некоторые из своих лучших бригад и подразделений беспилотников для удержания Покровска, российские оккупанты смогли растянуть ресурсы Киева вдоль 1000-километровой линии фронта, открыв уязвимые места на юго-востоке и дальше на севере.

В результате Москва достигла успехов в Запорожской области и близка к захвату Купянска в Харьковской области, пишет The Telegraph.

В то же время военный аналитик финской организации Black Bird Group Эмиль Кастехельми подчеркнул:

"Пока не было никаких крупных прорывов... ни одного немедленного провала украинских линий фронта. Россия не смогла решительно прорвать фронт ни в одном направлении".

Вспоминая о недавних успехах РФ на юго-востоке, эксперт уверял, что если Украина и должна потерять территорию, то это будет лучшее место для этого.

"Россия должна достичь гораздо большего успеха, чтобы достичь там чего-то значительного; она лишь захватила одно маленькое село за другим и много полей. Эти события пока не представляют угрозы для всего фронта", - сказал Кастехельми.

По мнению аналитиков, России может понадобиться еще несколько лет, чтобы полностью захватить Донбасс, который является самой желанной территорией для Путина, тщательно защищенной "крепостными городами" - Краматорском и Славянском.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее Группировка войск "Восток" сообщила, что украинские бойцы проводят зачистку оккупантов в городской застройке Покровска. Также организовываются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения украинских подразделений всем необходимым.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в сторону Нового Шахового, Новопавловки и в районах населенных пунктов Гришино, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное", - добавили в сообщении группировки.

Кроме того, DeepState сообщал, что армия РФ продвинулась в двух областях, а именно в Донецкой области и Запорожье. На первом направлении оккупанты имели успехи вблизи поселка Ямполь Лиманской общины Краматорского района, а в Запорожской области продвижение россиян зафиксировано возле села Сладкое на Гуляйпольском направлении.

