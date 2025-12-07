"Стратегия успокоения" России, которую до этого использовать США, не сработала, считает эксперт.

Для прекращения войны в Украине администрация США должна изменить стратегию, ведь та, которую она использует, за почти год, вероятно, не приблизила мирное соглашение. Об этом на страницах The Times пишет директор Института Фримена Спогли, профессор политологии и старший научный сотрудник Майкл Макфол.

Решение президента США Дональда Трампа "непосредственно взаимодействовать" с российским правителем Владимиром Путиным он назвал "правильным шагом". Мол, невозможно договориться о завершении войны, разговаривая только с одной стороной.

"Но в течение 2025 года Трамп и Уиткофф (Стив Уиткофф - специальный представитель США, - ред.) тщетно пытались изменить мнение Путина. Недавно опубликованный 28-пунктный план был полон подарков для российского лидера. Эта стратегия успокоения не сработала. На самом деле она имеет противоположный эффект", - написал Макфол.

По его словам, Путин "присвоил уступки, предложенные ранее в этом году, а затем попросил еще". Самой дерзкой просьбой российского диктатора, считает эксперт, было заставить администрацию США оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он отказался от части Донбасса, которая находится под контролем Украины. В связи с этим Макфол объяснил, на чем США должны сосредоточить свою стратегию по окончанию войны в Украине, чтобы она действительно работала.

"Во-первых, вместо того, чтобы пытаться изменить мнение Путина, администрации Трампа следует сосредоточиться на изменении его возможностей. Пока Россия может продолжать захватывать территории в Украине - какими бы постепенными они ни были и независимо от огромного количества россиян, которые должны за это погибнуть, - Путин будет продолжать воевать", - говорится в статье.

Как отметил автор, российский правитель остановится и серьезно начнет переговоры только тогда, когда у него больше не будет средств для продолжения войны:

"Безысходность на передовой является необходимым условием для серьезных мирных переговоров. Этого можно достичь только при условии, что президент Трамп предоставит Украине больше и лучшего оружия, а также введет и обеспечит выполнение больших и лучших санкций против России".

По его мнению, США должны предоставить Украине ракеты AIM-9L и AIM-9M для истребителей F-16, которых сейчас очень не хватает, а также как можно скорее доставить первую партию ракет AIM-120. Кроме того, Украине нужно больше систем ПВО NASAMS. Эксперт считает, что США должны предоставить Украине ракеты Tomahawk, чтобы поражать военные цели глубже в России.

Как утверждает автор материала, чтобы лишить Путина возможностей воевать, администрация Трампа должна была бы ударить санкциями против теневого флота и всех российских банков. Также необходимым шагом он считает передачу Украине замороженных на счетах в США российских активов, "что облегчило бы принятие аналогичного решения европейцами".

"Они также могли бы ввести санкции - или угрожать санкциями - против западных фирм, которые позволяют своим технологиям попадать в российские военные фирмы через третьи страны. И они могли бы угрожать вторичными санкциями против Китая, чтобы уменьшить покупку Пекином российского экспорта энергоносителей", - предлагает Макфол.

Во-вторых, считает он, администрация Трампа должна отделить переговоры о прекращении войны от переговоров о гарантиях безопасности Запада для Украины.

"Эта вторая дискуссия должна состояться без участия россиян. Было значительной ошибкой предоставить Путину право голоса в этом разговоре. Основатели НАТО не просили Иосифа Сталина разрешения на создание альянса в 1949 году. Никто не звонил Никите Хрущеву, чтобы узнать, согласен ли он на вступление Западной Германии в НАТО в 1955 году. Тот же принцип должен применяться и сегодня. Путин не должен иметь права голоса", - заявил автор.

Третье, что должна сделать администрация Трампа, - это отделить вопрос улучшения отношений между США и Россией от прекращения войны в Украине:

"Это разные вопросы. В частности, будущие деловые соглашения между США и Россией не должны быть на повестке дня мирных переговоров. Большинство участников - два американца и один россиянин - последнего раунда переговоров в Москве на этой неделе были бизнесменами. Это не имеет смысла. Это также создает впечатление, что президент Трамп продает украинцев, чтобы американские фирмы могли получать прибыль в России".

В-четвертых, пишет Макфол, государственный секретарь США Марко Рубио должен взять на себя инициативу в переговорах как с россиянами, так и с украинцами.

"Это называется "челночной дипломатией" не просто так. Глупо, чтобы один человек брал на себя инициативу в разговорах с Путиным, а кто-то другой - с украинцами", - утверждает он.

Макфол добавил, что пока не совсем понятно, действительно ли президент Трамп и его команда стремятся прекратить войну на условиях, благоприятных "для процветающей, безопасной и независимой Украины":

"Но принятие плана Б - поскольку план А не сработал - сигнализировало бы о надежном обязательстве. Дальнейшие аналогичные действия будут сигнализировать об обратном".

