По словам Ушакова, США уверяют Россию, что договоренности по мирному соглашению будут железобетонными.

Возможная встреча российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не обсуждалась на переговорах главы Кремля с американской делегацией. Об этом сказал советник Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Также он отметил, что зять Трампа Джаред Кушнер импонирует российскому диктатору.

"Кушнер только что подключился, и поэтому для него было важно почувствовать, что за человек наш президент, с какими идеями, принципами идет на разговор с американцами. И в этом плане встреча была достаточно успешной. Возьму смелость сказать, что нашему президенту Кушнер тоже, так сказать, импонировал", - добавил Ушаков.

Видео дня

По словам советника президента РФ, американцы "божатся", что договоренности с Трампом по урегулированию войны в Украине будут железобетонными.

Кроме того, Ушаков подчеркивает, что американцы, с которыми ведется разговор, каждую минуту говорят, что российско-украинская война не началась бы во время срока Трампа.

Мирные переговоры по войне в Украине - последние новости

Ранее специальный представитель президента США Кит Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине. Он отметил, что для достижения окончательного результата осталось решить два вопроса - относительно территорий, в частности, Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей и контроля над Запорожской АЭС.

"Если вы военный, особенно наземных сил, морпехов или пехотинец, то понимаете, что последние 10 метров до цели всегда проявляется настоящее трение войны. Я считаю, что мы на последних 10 метрах до завершения этого конфликта, думаю, осталось лишь несколько вопросов", - сказал Келлог.

Также сообщалось, что Польша возмущена, что ее исключили из переговоров по Украине. Бывший президент страны Бронислав Коморовский считает, что отсутствие польской стороны на переговорах связано со слабостью.

"Нам нужно осознавать собственную важность и положение в мире... Три сильнейшие европейские страны (Германия, Франция и Великобритания - УНИАН) встречаются с лидером Украины. Самые сильные в политическом, военном и экономическом плане, и те, которые делают наибольший вклад в военные нужды Украины... Мы просто слабее", - подчеркнул он.

Вас также могут заинтересовать новости: