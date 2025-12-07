Топ-10 сенсаций 2026 года: какие автомобильные бренды 'взлетели', а кто провалился

Consumer Reports опубликовал ежегодный рейтинг 31 автопроизводителя, определив, какие марки входят в топ, а какие - в аутсайдеры в 2026 году. Оценивание базировалось на дорожных тестах, показателях безопасности, прогнозируемой надежности и уровне удовлетворенности владельцев, пишет NewsNation.
Топ-10 лучших автобрендов 2026 года
По версии Consumer Reports, лучшие производители - в таком порядке:
1. Subaru
2. BMW
3. Порше
4. Хонда
5. Toyota
6. Лексус
7. Линкольн
8. Hyundai
9. Acura
10. Tesla
Топ-10 худших автобрендов 2026 года
Самые низкие позиции в рейтинге получили:
1. Jeep
2. Land Rover
3. GMC
4. Додж
5. Alfa Romeo
6. Ривиан
7. Крайслер
8. Шевроле
9. Mercedes-Benz
10. Volkswagen
Consumer Reports отмечает, что в рейтинг включаются только бренды, по которым организация протестировала как минимум две модели. Именно поэтому в списке нет Fiat, Infiniti, Jaguar, Lucid, Maserati, Polestar и Ram.