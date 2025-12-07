Топ-10 сенсаций 2026 года: какие автомобильные бренды 'взлетели', а кто провалился

Consumer Reports обнародовал рейтинг самых надежных и самых проблемных автобрендов 2026 года.

Consumer Reports опубликовал ежегодный рейтинг 31 автопроизводителя, определив, какие марки входят в топ, а какие - в аутсайдеры в 2026 году. Оценивание базировалось на дорожных тестах, показателях безопасности, прогнозируемой надежности и уровне удовлетворенности владельцев, пишет NewsNation.

Топ-10 лучших автобрендов 2026 года

По версии Consumer Reports, лучшие производители - в таком порядке:

1. Subaru

2. BMW

3. Порше

4. Хонда

5. Toyota

6. Лексус

7. Линкольн

8. Hyundai

9. Acura

10. Tesla

Топ-10 худших автобрендов 2026 года

Самые низкие позиции в рейтинге получили:

1. Jeep

2. Land Rover

3. GMC

4. Додж

5. Alfa Romeo

6. Ривиан

7. Крайслер

8. Шевроле

9. Mercedes-Benz

10. Volkswagen

Consumer Reports отмечает, что в рейтинг включаются только бренды, по которым организация протестировала как минимум две модели. Именно поэтому в списке нет Fiat, Infiniti, Jaguar, Lucid, Maserati, Polestar и Ram.

