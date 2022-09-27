Чем больше проблем будет у Путина, тем больше вероятность, что он использует ядерное оружие.

Бывший агент ЦРУ Роберт Бэр считает, что президент России Владимир Путин "загнан в угол", но он не пойдет на деэскалацию и может применить ядерное оружие.

Такое мнение он высказал в комментарии CNN.

По мнению Бэра, шансы увидеть, что российский диктатор начнет деэскалацию в Украине, почти нулевые.

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"Он просто не может настолько поступиться. ... Он сильный человек – это образ, который он создал себе за последние двадцать лет", – говорит бывший сотрудник ЦРУ.

По его словам, Путин "загнан в угол". На этом фоне растет угроза применения им ядерного оружия.

"Риск увидеть, как он использует ядерное оружие, растет с каждым днем. Россияне, с которыми я общаюсь, убеждены, что он это сделает. Я не знаю, насколько они проинформированы. Сначала это была лишь угроза, но чем больше проблем будет у Путина, тем больше вероятность, что он использует ядерное оружие. Я не удивлюсь, если он не использует его против украинских войск", – говорит Бэр.

Ядерный шантаж России: что стоит знать

Со стороны российских действующих и бывших чиновников, пропагандистов долгие месяцы звучат угрозы применить ядерное оружие – то ли против Украины, то ли против США, то ли против Европы.

На фоне значительных потерь РФ в войне против Украины, дефицита живой силы, который Россия компенсирует за счет объявленной мобилизации, и военной техники, угрозы ядерным ударом стали звучать еще чаще.

На прошлой неделе к ядерному шантажу прибег российский президент Владимир Путин, заявивший, что "в отношении России ведется ядерный шантаж". Он пригрозил, что в случае угроз для территориальной целостности Россия "использует все имеющиеся средства, это не блеф".

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что это только первые шаги ядерного шантажа Путина, и также не считает, что это блеф.

"Он хочет напугать весь мир. Это первые шаги его ядерного шантажа. Я не думаю, что он блефует", – говорит президент.

Заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий также отмечал, что Путин серьезно рассматривает возможность ядерной войны.

В то же время расследователь Bellingcat Христо Грозев акцентировал, что ядерный арсенал России не проверялся годами, поэтому есть очень высокий риск, что он не функционирует должным образом.

Страны Запада отреагировали на угрозы РФ, пригрозив стране серьезными последствиями в случае применения ядерного оружия.

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